Uşak'ta tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Uşak'ta tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı

Uşak\'ta tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Erice köyü yakınlarında çıkan yangın, tarladan başlayıp ormanlık alana sıçradı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Uşak Valisi Turan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz bölgede inceleme yaptı. Vali Ergün, yangının kısmen kontrol altına alındığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

19.07.2024 09:36
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Uşak'ta tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Erice köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Uşak Valisi Turan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz bölgede incelemede bulundu.

Vali Ergün burada, yangının kısmi olarak kontrol altına alındığı ve yangının tarladan başlayıp ormanlık alana sıçradığını belirtti. Öte yandan yangın kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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