Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta bir panelvan aracın çarpması sonucu 4 yaşındaki Yasemin Gülcan hayatını kaybetti.

12.11.2024 22:17
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Uşak'ta panelvan aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E.E.G. (29) idaresindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan araç sokak üzerindeki bulunan 4 yaşındaki Yasemin Gülcan'a çarptı. Küçük çocuk yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gülcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazanın ardından hastaneye giden araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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