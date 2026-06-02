Uşak'ta trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Uşak'ta trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

02.06.2026 13:34
Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Uşak'ta bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yolcu konumundaki eşi yaralandı.

Kaza, İzmir-Uşak karayolunun Ortabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkı Kürşat Kantaroğlu (73) idaresindeki 35 CMJ 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Hakkı Kürşat Kantaroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Funda Kantaroğlu (66) ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Trafik, Yaşam, Uşak, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
