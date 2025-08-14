Uşak'ta Trafik Tartışmasına Ceza

Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün önünü kesip muavinle sözlü tartışmaya giren ve ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne, 2918 sayılı Kanun gereği toplam 39 bin 340 TL idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

Olay, Uşak- Ankara karayolu Osmanlı Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (27) idaresindeki otomobil, yolcu otobüsünün önünü kesti. Olay anının ve tarafların sözlü tartışmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüyü kısa sürede tespit ederek ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

R.K.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, kendisine "ehliyetsiz araç kullanmak", "trafik güvenliği ve düzeni bozmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden, otomobilin ruhsat sahibine de "ehliyetsiz araç kullandırmak" suçundan toplamda 39 bin 400 TL para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler üzerine, şehirlerarası yolda diğer sürücü ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan trafik tartışmasıyla ilgili olarak ekiplerimizce derhal işlem başlatılmıştır. İlgili sürücüye 2918 sayılı Kanun gereği 39 bin 340 TL idari para cezası uygulanmış ve araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca söz konusu şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Trafik güvenliğini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - UŞAK