Uşak'ta yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Uşak'ta yağmur ve dolu etkili oldu

Uşak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü. Yağmurla birlikte araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yollar kısa süreliğine trafiğe kapandı. İhbarlar üzerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Şiddetli dolu yağışı ise Çiğerdede köyünde tarlaları ve ormanlık alanları beyaza bürüdü.

30.04.2024 23:24  Güncelleme: 23:43
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Uşak'ta yağmur ve dolu etkili oldu

Yağmur sonrası yollar göle döndü

UŞAK - Uşak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış bazı mahallelerde akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan bazı esnaflar da dükkanlarına su basmaması için önlem alırken, Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uşak merkeze bağlı Çiğerdede köyünde ise şiddetli dolu yağışı etkili olurken, tarlalar ve ormanlık alanları beyaza bürüdü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Uşak, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika

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