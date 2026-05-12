Yol çalışması sırasında çıkan tartışmada belediye işçisi tüfekle yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde yol yapım çalışması sırasında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan belediye işçisi yaralandı.

Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde yürütülen yol yapım çalışması sırasında L.A. (60) ile Yeleğen Belediyesi personeli M.A. (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda L.A., evinden getirdiği av tüfeğiyle belediye çalışanı M.A.'ya ateş etti.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.A., 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Sağlık ekiplerince Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli L.A., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK