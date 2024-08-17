Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangın Manisa sınırını aştı. Sınırda bulunan Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli Köyünde öğleden sonra başlayan orman yangınına müdahale devam ederken alevler, rüzgarın da etkisiyle 4 gündür Gördes yangınıyla mücadele eden Manisa il sınırına dayandı. Manisa'nın Uşak sınırındaki ilçesi Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar köyü ve köye bağlı Demirciler'in tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'taki Yangın Manisa Sınırını Aştı, Bir Köy Boşaltıldı - Son Dakika
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