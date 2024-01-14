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Üsküdar'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üsküdar'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Üsküdar'da alkollü bir cip sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Kaza, Üsküdar İstanbul Çevre Yolu Ankara İstikametinde meydana geldi. Cip, motosiklete arkadan çarptı ve motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Alkollü sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

14.01.2024 - 10:17,
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- Üsküdar'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İSTANBUL - Üsküdar'da alkollü cip sürücüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Kaza, Üsküdar İstanbul Çevre Yolu Ankara İstikametinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çevre Yolu Altunizade mevki Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 ECJ 642 plakalı Hyundai marka cip aynı yönde seyir halinde olan 34 FUU 851 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri otoyol üzerinde trafik emniyeti alırken, sağlık ekipleri hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesini kaldırdı. Cip sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otoyol trafiği, motosiklet sürücüsünün cenazesini kaldırılmasının ardından normale döndü.

Üsküdar\'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Üsküdar, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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