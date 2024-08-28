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Üsküdar'da bir otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Üsküdar'da park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, otomobil ise küle döndü.

Yangın, İstanbul Üsküdar İlçesi, Barbaros Mahallesi, Veysi Paşa Sokak üzerinde 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil park halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili yaklaşık 1 saat söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, küle dönen araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının yaşandığı çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.