Üsküdar'da Çöp Kamyonu Dereye Uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üsküdar'da Çöp Kamyonu Dereye Uçtu

İstanbul Üsküdar'da bir çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

10.02.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da çöp kamyonu dereye uçtu

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı

Kaza, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yokuş aşağı seyir halinde olan Üsküdar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulan dereye uçtu, kamyonun sürücüsü hafif yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alarak sokağı trafiğe kapattı. İBB ekiplerinin olay yerinde kamyonu çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3-sayfa, İtfaiye, Üsküdar, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Çöp Kamyonu Dereye Uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 04:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Çöp Kamyonu Dereye Uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.