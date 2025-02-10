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Üsküdar'da çöp kamyonu dereye uçtu

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı

Kaza, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yokuş aşağı seyir halinde olan Üsküdar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulan dereye uçtu, kamyonun sürücüsü hafif yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alarak sokağı trafiğe kapattı. İBB ekiplerinin olay yerinde kamyonu çıkarma çalışmaları devam ediyor.