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Üsküdar'da elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Üsküdar'da elektrik direğinde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Üsküdar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Harem Sahil Yolu üzerinde saat 22.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik direğinde dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar bir anda alevlenerek elektrik direğini sardı. Gezmeye çıkan çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan elektrik direğini söndürdü. Yangının park halindeki otomobillere sıçramaması faciayı önledi.