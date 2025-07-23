Üsküdar\'da İş Adamı Kardeşi Tarafından Vuruldu

Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda, Ordulu iş adamı olarak tanınan A.B.(67), kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli aynı gün yakalanarak tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz'da Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordulu iş adamı olarak bilinen 67 yaşındaki A.B. isimli şahıs aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Aynı araçta bulunan ve eski dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu belirlenen M.G. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.G., A.B.'ye silahla ateş etti. Silahla vurulan A.B., saldırganın üzerine aracını sürerek karşılık vermeye çalıştı ancak M.G. olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.

Şüpheli aynı gün yakalandı

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.G., aynı gün suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Temmuz'da adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL