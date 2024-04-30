Üsküdar'da okul çıkışı öğrenciler birbirine girdi 'Topa ayakla vurdun' kavgası kamerada - Son Dakika
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Üsküdar'da okul çıkışı öğrenciler birbirine girdi 'Topa ayakla vurdun' kavgası kamerada

Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde voleybol topuna ayakla vurulması nedeniyle öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgası başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan öğrencilerden E.O. ve S.B. kafasından yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 00:28  Güncelleme: 00:32
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Üsküdar'da okul çıkışı öğrenciler birbirine girdi

'Topa ayakla vurdun' kavgası kamerada

İSTANBUL - Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde voleybol topuna ayakla vurulması nedeniyle öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgası başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Üsküdar'da bulunan Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beden eğitimi dersinde öğrencilerden birinin voleybol topuna ayakla vurması nedeniyle bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Öğrenciler arasındaki sözlü tartışma okul çıkışında bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya bir kişi de bıçakla dahil oldu. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ve okul öğretmenleri zorlukla ayırdı. Kavgaya karışan öğrencilerden E.O. ve S.B. kafasından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kavganın yaşandığı okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan öğrencilerin ailelerini okula çağırırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Şikayetçiyim"

Kavgaya karışan öğrencilerden E.O.'nun babası Elvan Oğlakçı, "Ders esnasında çocuklar voleybol oynarken top nedeniyle tartışmışlar. Saat dört gibi dışarıya çıkınca yaklaşık 25 kişilik öğrenci ve öğrenci olmayan bir grup, üç kişiyi darp edip bıçak çekiyorlar. Okuldakiler çocukları kurtarıyor. Ama o anda herhangi bir adli işlem başlatılmıyor. Sağlık sorunu olsa bile bir müdahale yapılmıyor. Ben şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da okul çıkışı öğrenciler birbirine girdi 'Topa ayakla vurdun' kavgası kamerada - Son Dakika

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