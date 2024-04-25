Üsküdar'da site sakinleri ile yöneticileri arasında kavga kamerada - Son Dakika
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Üsküdar'da site sakinleri ile yöneticileri arasında kavga kamerada

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Üsküdar'da bir sitede yöneticilerin keyfi uygulamaları nedeniyle site sakinleri ile müteahhit ve işçiler arasında kavga çıktı. Site sakinleri protesto ederek tepkilerini gösterdi.

25.04.2024 11:04  Güncelleme: 11:29
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Üsküdar'da site sakinleri ile yöneticileri arasında kavga kamerada

Üsküdar'da site sakinlerine saldıran müteahhit ve yönetici protesto edildi

İSTANBUL - Üsküdar'da bir sitede yöneticilerin iddiaya göre keyfi uygulamaları site sakinlerini bıktırdı. Sabah saatlerinde elektriğin yönetim tarafından kesilmesi üzerine itiraz eden site sakinleri ile müteahhit ve işçileri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Site sakinleri tarafından müteahhit ve yönetime karşı protestolar başladı.

Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde bulunan sitesinde yöneticilerin iddiaya göre keyfi uygulamaları site sakinlerini isyan ettirdi. Sabah saatlerinde yönetim tarafından elektriğin kesilmesi üzerine olaya itiraz eden site sakinleri ile müteahhit ve işçileri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Site sakinlerinden Furkan Çabuk ve babası Ayhan Çabuk'un müteahhit O. K., babası C. K., şoförleri F. T. ve işçileri arasında çıkan kavga birlikte site yönetimine ve müteahhit firmaya protestolar başladı. Site sakinleri yönetimi tencere tava ve düdük çalarak protesto etti.

Konuyla ilgili konuşan site sakinlerinden avukat Sevil Tosun, "Burada boğaz dediğimiz bölgede bizler kat maliki olarak maalesef müteahhit tarafından ve atadığı yönetim tarafından çok ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz. Sabah 9'dan beri elektriklerimiz kesiktir. Burada müteahhit kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeyerek bunun cezasını da, bedelini de bizzat bizlere ödetmeye çalışarak hepimizi mağdur ediyor. ve burada yaşlı olan var, çocuğu olan var. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Maalesef ki yasal yollara başvurduk. Ama tabi ki bu bir süreç alıyor. Bu süreç içerisinde de yine tehdit var. Birtakım hareketler ve müvekkillerime karşı bugün çok ciddi bir darp eylemi gerçekleşmiştir. Kendisi burada site içerisinde müteahhit ve yönetim tarafından darp edilmiş, burnunda kırık oluşmuş. Ciddi anlamda maddi manevi zarara uğramıştır. Bunun biz her ne kadar yasal takibini yapıyor ve yapacak olsak da bu tarz mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve gerekli önlemlerin bakanlık tarafından alınmasını talep ediyoruz. En önemli istirhamımız bu olacaktır." dedi.

Site sakinlerinden ve darp edilen Furkan Çabuk'un babası Ayhan Çabuk ise, "Ben bugün firma sahibi tarafından darp edilen Furkan Çabuk'un babasıyım. Onları ayırmaya çalışırken beni de darp ettiler. 'Buranın kralı biziz. Polisi biziz. Belediyesi de biziz. İtirazı olan gelsin' diyerek sözlü tacizde bulundular. Sonra ben ayırmaya çalışsam da firma yetkilisi ve sahibi oğluma yumruk atarak yanındaki adamlarla beraber darp ettiler. Ben de araya girip yardım için ayırmaya çalışırken de beni darp ettiler. Şikayetçi olduk. İstek dışı para toplayıp fahiş fiyattan elektrik satmak istiyorlar. Buna karşı çıktığımız için de iskanı vermiyorlar. ve iskanı vermedikleri için şantiye elektriği ile beraber bunlar istedikleri gibi fiyatlardan hem yönetime fahiş fiyattan aidat topluyorlar, hem de elektriği istedikleri fiyattan satıyorlar. Biz de onlara karşı çıkıyoruz site olarak." şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili site yöneticiler sorulan sorulara cevapsız bıraktı.

Üsküdar\'da site sakinleri ile yöneticileri arasında kavga kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da site sakinleri ile yöneticileri arasında kavga kamerada - Son Dakika

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