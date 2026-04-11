Üsküdar'da Trafikte Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
Üsküdar'da Trafikte Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Üsküdar'da Trafikte Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
11.04.2026 16:30
Trafikte tartıştıkları şahsın aracını kurşunlayan 3 saldırgan polis takibiyle yakalanıp tutuklandı.

Üsküdar'da trafikte tartıştıkları şahsın aracını oto yıkamada kurşunlayan motosikletli saldırganlar, polis takibi sonucu yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Mart günü saat 00.20 sıralarında Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Yuvam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.F.D. (31) isimli şahıs, 06 plakalı BMW marka otomobiliyle bir oto yıkamacıya misafirliğe gittiği sırada plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs tarafından aracına ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, müşteki A.F.D.'nin olaydan birkaç saat önce Bodrumi Cami Sokak üzerinde bir çekici şoförüyle tartıştığını beyan etmesi üzerine harekete geçildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde araca 2 kurşun isabet ettiği belirlenirken; 2 adet 9.19 mm boş kovan ele geçirildi.

Kamera görüntüleri ve saha çalışmalarının derinleştirilmesiyle saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler; 15 suç kaydı bulunan A.Y. (27), 2 suç kaydı bulunan M.C.E. (22) ve 18 suç kaydı bulunan E.Y. (25), 3 Nisan günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ataşehir'de bir otoparkta bulunan ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çekicide yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 13 adet 9 mm fişek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir motosiklet kaskı ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 5 Nisan günü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Üsküdar, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da Trafikte Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:42
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
SON DAKİKA: Üsküdar'da Trafikte Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
