Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

23.03.2026 14:09
Polis, Üsküdar'da uyuşturucu sattığı belirlenen A.R.N.'yi ve müşterisi M.Ç.'yi yakaladı.

Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı ve müşterisi kıskıvrak yakalandı. Evinden yüzlerce uyuşturucu hap ve paketlenmiş marihuana ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir şahsın zehir ticareti yaptığını saptadı. Kimlik tespiti sonrası harekete geçen ekipler, 18 Mart günü şüpheli A.R.N.'nin (18) bulunduğu aracı takibe aldı. Durdurulan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan A.R.N. ve yanındaki M.Ç. (35), kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Şüpheli A.R.N.'nin ikametinde yapılan incelemelerde; 695 adet sentetik hap, satışa hazır halde paketlenmiş 263 adet marihuana, 4 hassas terazi ve 17 bin 400 TL ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, araçtaki M.Ç.'nin uyuşturucu madde satın almak amacıyla A.R.N. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği ve bu sebeple buluştukları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç., "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan dosyasının ikmalen gönderilmesi şartıyla adli makamlarca serbest bırakıldı. TCK 188 (Uyuşturucu madde imal ve ticareti) suçundan adliyeye sevk edilen A.R.N. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Üsküdar, Polis, Son Dakika

Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
