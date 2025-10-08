Doktor ve eşi dahil 12 kişi için gözaltı kararı! Suçlama yüz kızartıcı - Son Dakika
Doktor ve eşi dahil 12 kişi için gözaltı kararı! Suçlama yüz kızartıcı

08.10.2025 14:12
Düzce'de usulsüz şekilde yazdığı yeşil reçeteli ilaçları para karşılığı sattığı belirlenen doktor, eşi ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzce ve Kütahya'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma yürüttü.

İLAÇLARI PARA KARŞILIĞI SATIP, PARASINI EŞİNİN HESABINA AKTARMIŞ

Soruşturmada, doktor S.K.'nin (41), herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu ilaçların para karşılığı satıldığı ve elde edilen gelirin eşi G.K.'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, doktor S.K. ve eşi G.K.'nin banka hesaplarına 2023–2025 yılları arasında çok sayıda para transferi yapıldığı belirlendi. Reçetelerin yazıldığı 10 şüphelinin ise herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı anlaşıldı.

PSİKİYATRİ GEÇMİŞLERİ BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin hesaplarına para aktaran ve usulsüz yeşil reçeteli ilaç elde eden kişilerin ise S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. oldukları tespit edildi. Reçetelerin yazıldığı 10 şüphelinin herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı anlaşıldı.

12 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Düzce merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Düzce'de 9, Kütahya'da 3 olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca şüphelilerden H.K.'nın 2024 yılında hakkında "parada sahtecilik ve 6136 SKM suçlarından" işlem yapıldığı, kendisinin 23, Dr. S.K.'nın ise 7 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

