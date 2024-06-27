Uyarmak için aracından indi, bıçaklanarak hastanelik oldu - Son Dakika
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Uyarmak için aracından indi, bıçaklanarak hastanelik oldu

Konya'da alkolü olduğu iddia edilen bir motosiklet sürücüsü, aracından inerek kendisini uyaran bir sürücüyü bıçakla yaraladı. Olay sonucunda her iki kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

27.06.2024 18:49
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Uyarmak için aracından indi, bıçaklanarak hastanelik oldu

KONYA - Konya'da alkolü olduğu iddia edilen 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü, aracından inerek kendisini uyaran sürücüyü bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Bayram Caddesi ile Hendek Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolü olduğu iddia edilen M.Ü., 3 tekerlekli motosikleti ile cadde üzerinde bazı araçlara çarparak ilerlediği sırada U.A. isimli vatandaş onu uyarmak için aracından indi. Bu sırada M.Ü. kendisini uyaran U.A.'yı bacağından bıçakla yaralandı. M.Ü. ise kaçarken ayağı takılıp yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Hendek, Meram, Konya, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyarmak için aracından indi, bıçaklanarak hastanelik oldu - Son Dakika

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