Uyuşturucu Bağımlısının Saldırısı Kamerada - Son Dakika
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Uyuşturucu Bağımlısının Saldırısı Kamerada

Ankara'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi, komşularını bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle ateş açtı.

10.10.2024 21:00
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Uyuşturucu bağımlısı gencin bıçakladığı komşularına silah çektiği anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, kendisiyle konuşmak isteyen komşularını bıçakla yaraladı. Kaçan komşularının ardından pompalı tüfekle ateş açan saldırganın o anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Eylül'de Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.K.'nın annesi, komşusu Ahmet Öksüz'den oğlu ile konuşmasını istedi. Annenin ricasını kırmayan Öksüz, E.K.'nın yanına giderek uyarılarda bulunmak istedi. Bu sırada Öksüz'ün bağırma seslerini duyan oğlu Yunus Öksüz (43), babasının yanına gitti. İçeride babasının E.K. tarafından bacağından bıçakladığını gören Öksüz, kendisini saldırganın üzerine atarak babasını kurtarmaya çalışırken kendisi de elinden bıçaklandı. Kargaşadan yaralanarak odasına kaçan E.K.'nın silahlı saldırıda bulunacağını anlayan Öksüz, babasını da alarak evden çıktı. Saniyeler sonra elindeki pompalı tüfekle dairenin kapısına çıkan E.K., etrafa rastgele ateş açarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan E.K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Can güvenliğimizden endişeliyiz"

Olayla ilgili konuşan Yunus Öksüz, "Saldırganın annesi babamı aramış, 'Oğlumla konuşur musun?' demiş. Babam da kabul etmiş ve yanına gitmiş. O sırada ben de babamın arkasından gittim, çünkü olay çıkarabileceğini düşündüm. Tam o sırada sesleri duydum. Saldırgan babama bıçak çekmiş. Olayın olduğu evin anahtarı kapının dışında kalmıştı. Kapıyı açıp içeriye girdim. Babam, kendisine saldıran kişinin elinden bıçağı almış. Komşumuzun oğlu annesine telefonda, 'Sakın eve gelme seni öldüreceğim' demiş. Arbede sırasında saldırgan diğer bıçağını çıkarmış. İçeriye girdiğimde babamı bacağından bıçaklanmış halde gördüm. İkinci darbe babamın karnına geleceği esnada araya ben girdim ve elimden bıçaklandım. O anda bıçağı elinden aldım. Benden kurtulup odasına kaçtı, kapıyı kilitledi. O sırada silah sesi duydum ve babama kaçmamız gerektiğini söyledim. Arkamızdan 9 el ateş etti. Komşularımıza sığındık. Madde bağımlısı olduğu için böyle yapıyor. Bina sakinleri olarak can güvenliğimizden endişeliyiz. Sürekli bu olaylar yaşanıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Altındağ, 3-sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Bağımlısının Saldırısı Kamerada - Son Dakika

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