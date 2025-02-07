Uyuşturucu etkisindeki annesinin saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalıştığı bebek öldü

3.Sayfa

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan trajik olayda, bir anne uyuşturucu etkisindeyken saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalıştığı bebeğinin ölümüne neden oldu.

32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Kasım 2023'te yaşanan olayda, anne altı haftalık bebeğinin hareketsiz olduğunu fark edince acil servisi aramış.

Sağlık ekiplerine bebeğini saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını söyleyen Creel'in evinin arka bahçesinde esrar içmekte kullanılan aparatlar bulundu. Polis, annenin olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti.

Sağ tarafında ciddi yanıklar bulunan bebeğe polis ekipleri kalp masajı yapmaya çalıştı ancak bebek kurtarılamadı. Creel, ertesi gün ikinci derece çocuk istismarı suçundan tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Olay, ABD'de çocuk istismarı ve uyuşturucu kullanımının trajik sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi.