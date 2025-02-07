Uyuşturucu etkisindeki annesinin saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalıştığı bebek öldü - Son Dakika
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Uyuşturucu etkisindeki annesinin saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalıştığı bebek öldü

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ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan trajik olayda, uyuşturucu etkisindeki bir anne, saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalıştığı altı haftalık bebeğinin ölümüne neden oldu. Morgan Alyson Creel adlı anne, ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilen annenin evinde esrar içmekte kullanılan aparatlar bulundu.

07.02.2025 11:54  Güncelleme: 13:13
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ABD'nin Georgia eyaletinde yaşanan trajik olayda, bir anne uyuşturucu etkisindeyken saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalıştığı bebeğinin ölümüne neden oldu.

32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Kasım 2023'te yaşanan olayda, anne altı haftalık bebeğinin hareketsiz olduğunu fark edince acil servisi aramış.

Sağlık ekiplerine bebeğini saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını söyleyen Creel'in evinin arka bahçesinde esrar içmekte kullanılan aparatlar bulundu. Polis, annenin olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti.

Sağ tarafında ciddi yanıklar bulunan bebeğe polis ekipleri kalp masajı yapmaya çalıştı ancak bebek kurtarılamadı. Creel, ertesi gün ikinci derece çocuk istismarı suçundan tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Olay, ABD'de çocuk istismarı ve uyuşturucu kullanımının trajik sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Uyuşturucu etkisindeki annesinin saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalıştığı bebek öldü
Uyuşturucu etkisindeki annesinin saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalıştığı bebek öldü

Amerika Birleşik Devletleri, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu etkisindeki annesinin saç kurutma makinası ile ısıtmaya çalıştığı bebek öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ersin Çetinkaya:
    şu uyuşturucu pisliğine düşmanım dahi düşmesin 14 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Kaç günlük haberi son dakika diye yayınlıyorsunuz ya ne diyim size 4 0 Yanıtla
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