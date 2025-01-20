Uyuşturucu Hükümlüsü Kocaeli'de Yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.O.'nun (47) kentte olduğu tespit edildi. H.O., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ