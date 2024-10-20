Uyuşturucu ile Mücadelede Anne Eğitimi - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Mücadelede Anne Eğitimi

Uyuşturucu ile Mücadelede Anne Eğitimi

Ağrı'da düzenlenen seminerde, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi tanıtıldı.

20.10.2024 10:48
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un katılımıyla düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesi bilgilendirme semineri, il protokolü ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Seminerde, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, sanal bahis, kumar ve dolandırıcılık konularında yanı sıra, projenin merkezinde yer alan "en iyi narkotik anne modülü" hakkında detaylı eğitimler verildi. Seminerde konuşan Vali Mustafa Koç, uyuşturucu bağımlılığının gençlerin hayatını tehdit eden en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti. Vali Koç, "Bu mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olan siz değerli ebeveynlere seslenmek istiyorum: En İyi Narkotik Polis: Anne. Çünkü çocuklarımızın hayatında en güçlü denetim mekanizması, onların her an yanında olan, sevgisini ve ilgisini eksik etmeyen ebeveynlerdir." dedi.

Evlatların korunmasının sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Koç, "Devletimizin tüm birimleri uyuşturucu tacirlerine karşı savaş açmış durumda. Ancak bu mücadele, yalnızca devletin çabalarıyla kazanılamaz. Bizler, toplumun her kesimi ile el ele vererek, bu sorunu kökünden çözmeye kararlıyız." diye konuştu.

Toplumun her bireyinin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirten Vali Koç, "Sizlerin desteği olmadan, bu savaşı kazanmamız mümkün değildir. Çevrenizde şüpheli kişiler veya durumlar gördüğünüzde mutlaka kolluk kuvvetlerimize bildirin. Göstereceğiniz küçük bir dikkat, büyük felaketlerin önüne geçebilir." şeklinde uyarıda bulundu.

Vali Koç, gençlere seslenirken, "Aileniz, sizi her zaman en iyi tanıyan, sizin iyiliğinizi en çok düşünen kişilerdir. Onların sevgisi ve desteği, her zaman yanınızda. Uyuşturucu, hayallerinizi gerçekleştirmek için en büyük sermayeniz olan sağlığınızı çalmak isteyen bir hırsız gibidir. Sizlere tavsiyem, kendinize güvenin, hedeflerinize odaklanın ve zararlı alışkanlıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

Vali Koç, semineri, "Uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu mücadelede Devletimiz, kolluk kuvvetlerimiz, öğretmenlerimiz, sağlık personelimiz ve siz ebeveynlerimiz ile birlikte yürütülen koordineli bir çabanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çocuklarımızın güvende olması için her türlü tedbiri almak ve her daim tetikte olmak zorundayız." diyerek tamamladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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