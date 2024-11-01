Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri uzun süreli takip sonucunda bir çok şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Efeler ilçesinde merkez bucağı Yeniköy Mahallesi'nde K.Y. ve B.Ö. isimli şüpheliler düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ev aramalarında fişeklenmiş halde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN