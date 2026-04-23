Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gözaltı, 16 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu içeriği paylaşan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik 24 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen açık kaynak ve istihbari çalışmalar sonucunda, Adana merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 45 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3. Sayfa, Medya, Adana, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 09:27:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.