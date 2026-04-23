Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik 24 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden "uyuşturucu kullanımına özendirici" içerik paylaştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen açık kaynak ve istihbari çalışmalar sonucunda, Adana merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 45 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ADANA
Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gözaltı, 16 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?