Uyuşturucu Operasyonunda 2.5 Milyon Hap Ele Ge geçti - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 2.5 Milyon Hap Ele Ge geçti

13.06.2025 14:30
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya: "2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirdik"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'un Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonumuzda; 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Uyuşturucu Madde İmalatçılarına karşı düzenlenen operasyon ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonumuzda; 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı. İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fatih ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde bir işyeri ve bir uyuşturucu madde imalathanesine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap, 266 kg uyuşturucu madde üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddesi, 810 bin adet boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan elektronik cihaz ve makine ele geçirildi."

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz, İlçe Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz"

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonunda 2.5 Milyon Hap Ele Ge geçti - Son Dakika

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