Uyuşturucu Operasyonunda 20 Gözaltı

16.04.2026 09:10
Ağrı ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram metamfetamin ve 2 kilo 75 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı.

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine ve sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmaların ardından Ağrı merkez, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri ile Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında 13 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi dahil olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 kilogram metamfetamin, 2 kilo 75 gram esrar ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Advertisement
