Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Aras Yılmaz çetesine yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

28.12.2024 10:38
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu örgütü yöneticiliği yapan ve geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu öldürülen Aras Yılmaz'ın çetesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün üst yöneticilerinin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aras Yılmaz ismi ile Türk vatandaşlığına geçtiği belirlenen Yosef Alıakbarı isimli şahsın Türkiye'de örgüt faaliyeti çerçevesinde uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti yaptığı tespit edildi.

Örgüt yöneticiliği yapan Aras Yılmaz 8 Aralık 2024'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybederken, olayın örgüt içi hesaplaşma çatışması olduğu değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 23 Eylül 2022'de başlatılan soruşturma kapsamında, 40 şüpheli hakkında ara yakalamalar yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 22 şüpheli tutuklanırken, 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin maddesi, 70 kilo 540 gram eroin maddesi ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde de örgütün üst yönetici konumunda bulunan şahıslara yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul'un 8 ilçesi ve Samsun'da düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama - Son Dakika

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