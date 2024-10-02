Uyuşturucu Suçlusu Adıyaman\'da Yakalandı

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Adıyaman'da, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.Ç., yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN