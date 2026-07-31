Uyuşturucu suçlusu Samsun'da yakalandı
Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay ceza alan H.A. Samsun'da yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.A. (40) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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