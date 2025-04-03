Uyuşturucu suçundan aranıyordu, yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde sucundan hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan adli makamlarca hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
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