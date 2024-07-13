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Uyuşturucu taciri kadın yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplamda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A., daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.