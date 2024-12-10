Uyuşturucu Taksisi Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Taksisi Tutuklandı

Uyuşturucu Taksisi Tutuklandı

İzmir Buca'da durdurulan takside metamfetamin ve nakit para ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

10.12.2024 10:58
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İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir taksiden, satışa hazır halde 8 parça metamfetamin maddesi ve nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen taksi sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık günü Homeros Bulvarı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durdurulan taksinin sürücüsü A.E.'nin üzerinden satışa hazır halde toplam 8 parça metamfetamin maddesi ve 2 bin 910 TL ele geçirildi. Savcılıktan alınan izinle şüpheli taksi sürücüsünün ev adresinde yapılan aramada da yine metamfetamin maddesi ele geçirilirken, A.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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