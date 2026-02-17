Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 19 Gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 'uyuşturucu madde ticareti' suçunu işledikleri iddia edilen 19 şüpheli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'uyuşturucu madde ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'da Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Üsküdar ve Fatih ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçelerinde 12 adrese operasyon düzenledi. 21 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 19 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL