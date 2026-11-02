Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun\'da tutuklandı

Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarılarak uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten narkotik ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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