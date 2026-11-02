Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun'da tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun'da tutuklandı

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Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun\'da tutuklandı
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Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun\'da tutuklandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarılarak uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten narkotik ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Samsun Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu TicaretiSamsun AdliyesiNarkotik3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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