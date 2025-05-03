Uyuşturucu Ticareti Yapan Genç Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, polisten kaçarken yüksekten düştü. Adreste yapılan aramalarda 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda, A.E. (22) adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskın esnasında şüpheli yüksekten düşerek yaralanırken, adreste yapılan aramada 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap yakalandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından adli mercilere sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR