Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 3 Temmuz tarihinde tutuklanan İ.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında İ.B. mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 12 Yıl Hapis - Son Dakika
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