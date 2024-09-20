Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Erzincan'da evinde esrar ve kenevir bulunan şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

20.09.2024 09:13
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Erzincan'da evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen bir kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; Ö.K. isimli şahsın evinde 260 gram kubar esrar ve 19 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Ö.K. isimli şahıs sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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