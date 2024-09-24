Uyuşturucu Tüccarı Kayınvalidesinde Yakalandı

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçlarından aranan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi kayınvalidesinin evinde yakaladı. Şahsın 6 yıl boyunca ağabeyinin kimliğiyle saklandığı ortaya çıktı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için abisinin kimliğini kullanan ve 6 yıldır farklı adreslerde kalan Kadir B.,'yi takibe alan ekipler, şüphelinin kayınvalidesine ziyarete gideceği bilgisine ulaştı. Akşam saatlerinde savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi evin içinde saklanırken yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA