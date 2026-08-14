Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
26 yıl 2 ay hapis cezası olan hükümlü, Şanlıurfa'da polis tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?