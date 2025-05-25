Uyuşturucuda Rekor Ele Geçirme

Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 4 günde yaklaşık 5 milyar 250 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi

AĞRI - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 4 gün içinde 4 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam değeri yaklaşık 5 milyar 250 milyon lira olan 2 ton 116 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sevk edildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında aktif olarak kullanılan son teknoloji Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden alınan görüntünün Gümrük Muhafaza personelince analiz edilmesi sonucunda; aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi.

Belirlenen alandan alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu metamfetamin olduğu anlaşıldı. Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 768 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 4 günde 4 ayrı noktada gerçekleştirdiği tarihi yakalamanın toplam bilançosu, Ambarlı Limanı'nda 279 kilogram asker, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 382 kilogram esrar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 kilogram likit metamfetamin olmak üzere bir hafta içerisinde yaklaşık 5 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu hesaplanan, 2 ton 116 kilogram uyuşturucu yakalamasıyla tarihi bir rekora imza attı.