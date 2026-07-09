Uyuyan Sürücü Trafik Kazası Yaralılara Yol Açtı

Batman'dan Antalya'ya tatile gitmekte olan 5 kişilik aile, sürücünün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Halid Bin Velid Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman'dan Antalya'ya tatile gitmekte olan ailenin bulunduğu 72 AK 320 plakalı SUV araç, sürücü İ.B'nin direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR