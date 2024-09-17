Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm, Manisa\'da Askeri Törenle Uğurlandı

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Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün anne ve kız kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp ağlarken, 2 aylık hamile eşi Kübra Ürüm ise sakinleştirici iğnelerle güçlükle ayakta durabildi.

Önceki gün, görev yaptığı KKTC'de trafik kazasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm için memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Ürüm'ün Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak baba evine getirildi. Annesi Duru Ürüm ve kız kardeşleri tabuta sarılıp ağlarken, 2 aylık hamile eşi Kübra Ürüm ise sakinleştirici iğnelerle güçlükle ayakta durabildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından Ürüm'ün cenaze namazı, öğle namazını müteakip merkez Pazar Camiinde kılındı. Cenaze törenine, Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA