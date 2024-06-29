Uzman çavuş koca öğretmen eşini öldürüp, kayınbiraderini ağır yaraladı - Son Dakika
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Uzman çavuş koca öğretmen eşini öldürüp, kayınbiraderini ağır yaraladı

Adana'da bir kadının öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayın uzman çavuş koca tarafından gerçekleştirildiği kadının ise öğretmen olduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren uzman çavuş polis tarafından vurulurken yaralı halde kaçtı. Cinayetin detayları ortaya çıktı.

29.06.2024 04:09
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Uzman çavuş koca öğretmen eşini öldürüp, kayınbiraderini ağır yaraladı

-Polis olayı gerçekleştiren kişiyi vurdu, şüpheli yaralı olarak kaçtı

Adana'da bir kadının öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayın uzman çavuş koca tarafından gerçekleştirildiği kadının ise öğretmen olduğu ortaya çıktı

ADANA - Adana'da bir kadının öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayın uzman çavuş koca tarafından gerçekleştirildiği kadının ise öğretmen olduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren uzman çavuş polis tarafından vurulurken yaralı halde kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde öğlen saatlerinde bir kadın öldürülmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Cinayetin detayları ortaya çıktı. Mardin'de öğretmen olarak görev yapan Hatice Çelik, yine Mardin'de Uzman Çavuş olarak görev yapan kocası Gökhan Ç. ve Hatice Çelik'in kardeşi Murat Akdöker ile birlikte araçla Güney Kuşak Bulvarına geldikleri sırada şahısların arasında tartışma çıktı.

"Silahı çekince araçtan kaçtılar, uzman çavuş peşlerinden giderek vurdu"

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. silah çekti. Silahı gören Hatice Çelik kaçarken Murat Akdöker arabadan içinde eniştesi tarafından vuruldu. Gökhan Ç. kaçan eşinin arkasından ateş etti. Bu sırada yoldan geçen iki kişi de vuruldu. Olayı görenler ise polise haber verdi. Bu sırada Gökhan Ç. genç kadını da vurdu.

"Polislerle çatıştı, vuruldu yaralı olarak kaçtı"

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ile Gökhan Ç. arasında çatışma çıktı. Vurulan şüpheli yaralı halde kaçtı. Bu arada genç kadın hayatını kaybederken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çıkan çatışma sırasında polis aracına da 1 mermi isabet etti. Polis her yerde şüpheliyi arıyor. Genç kadının daha önce Gökhan Ç. hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma aldırdığı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uzman çavuş koca öğretmen eşini öldürüp, kayınbiraderini ağır yaraladı - Son Dakika

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