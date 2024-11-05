Uzman Jandarma Çavuş Durmuş Ali Candaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Görev yaptığı Bolu'nun Mengen ilçesinde hayatını kaybeden Uzman Jandarma Çavuş Durmuş Ali Candaş (29), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Durmuş Ali Candaş'tan (29) bir süredir haber alamayan Manisa'da yaşayan ailesi, Beşler Mahallesi'nde ikamet eden oğullarının komşularına ulaştı. Candaş'ın kaldığı dairenin zilini çalan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Candaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Candaş için Salihli'de Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 29 yaşındaki Candaş, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde anne Gönül Candaş'ın oğluna vedası ise adeta yürekleri dağladı.

İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazına, Kaymakam Ali Güldoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Özdem ve Hüseyin Akman, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA