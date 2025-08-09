Uzundere\'de Kazada Şans Eseri Yaralanma Yok

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu Derekapı mevkiinde seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonrası kısa süreli şok yaşayan sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.
Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. - ERZURUM
