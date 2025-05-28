Uzungöl\'de 9 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u (9) arama çalışmaları 3. gününde 108 kişilik ekiple sürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 3 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 3 gün önce başlayan arama çalışmalarında sonuç alınamazken, arama çalışmaları toplam 108 personel ile 17 araç, 3 iş makinesi, 3 bot ve 3 mobil baz istasyonu ile sürüyor. - TRABZON