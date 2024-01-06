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Uzunköprü'de müstakil evde yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Uzunköprü'de müstakil evde yangın paniğe neden oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hemen müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti. Soruşturma devam ediyor.

06.01.2024 - 22:15,
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Uzunköprü'de müstakil evde yangın paniğe neden oldu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşçıoğlu Mahallesinde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112'yi aradı. Bögeye İtfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda içeride kimsenin olmaması ve herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. İtfaiye ve Polis Ekiplerinin Yangının çıkış nedeni ile soruşturması sürüyor.

Uzunköprü\'de müstakil evde yangın paniğe neden oldu
Kaynak: İHA
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