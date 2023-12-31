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Vali Çelik, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Çelik, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti

Vali Çelik, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti Niğde Valisi Cahit Çelik, 2023 yılının son saatlerinde şehrin çeşitli noktalarında vatandaşın huzur ve güven içinde yeni yıla girmeleri için görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni...

Vali Çelik, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti
31.12.2023 - 23:33,
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Vali Çelik, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti

NİĞDE - Niğde Valisi Cahit Çelik, 2023 yılının son saatlerinde şehrin çeşitli noktalarında vatandaşın huzur ve güven içinde yeni yıla girmeleri için görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve birim amirlerinin eşlik ettiği ziyarette Vali Çelik, telsizden yaptığı anonsta vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içinde girmeleri için görevi başında olan ekiplere çalışmalarında başarılar dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Çelik, Derbent kontrol noktasında ise görev yapan polislere çorba ikramında bulunurken vatandaşlara çeşitli hediyeler vererek yeni yıllarını kutladı.

2023 yılının yaşanan büyük deprem, Gazze'de devam eden işgal ve şehitlerimiz sebebi ile zor bir yıl olduğunu söyleyen Vali Cahit Çelik yaptığı açıklamada 2024 yılının mutluluk dolu bir yıl olmasını diledi.

Vali Çelik; " Yılbaşı tedbirleri kapsamında Emniyet Müdürlüğünden 607, Jandarmadan 168, İl Sağlık Müdürlüğünden ise 363 personelimiz görev başında. 2024 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2023 yılı bizim için zor bir yıl oldu. Şubat ayında yaşadığımız deprem, Gazze'deki rejimin baskıları nedeniyle Müslüman kardeşlerimizin hayatını kaybetmesi maalesef yılın son ayında ise Kuzey Irak'ta görev yapan 12 askerimiz şehit oldu. Diğer taraftan 2023 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. İnşallah 2024 yılı acıların az, sevinçlerin çok olduğu bir yıl olur."

Kaynak: İHA
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