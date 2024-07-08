Çorum Valisi Dolandırıcılık Olaylarına Dikkat Çekti

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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, son aylarda dolandırıcılık olaylarının artışına dikkat çekerek, internet, telefon ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları için uyardı.

Valilikte düzenlenen Haziran ayı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Zülkif Dağlı, emniyet ve jandarma birimlerince yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 36, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 26 olmak üzere toplam 62 sitenin erişimin engellendiğini açıkladı.

Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen 30 URL adresinin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek çok sayıda vatandaşımızın mağdur olmasının önüne geçildiğine dikkat çeken Vali Dağlı, ayrıca internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 230 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılarak ilgili birimlere bildirimde bulunulduğunu açıkladı.

Kolluk kuvvetleri tarafından 5 bin 583 adet devriye faaliyeti, 236 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 21adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini anlatan Vali Dağlı, "Bu uygulamalar ilçelerimizde emniyet ve jandarmamız ortaklığında yapılmaktadır. Bu uygulamalarda; 169 bin 662şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 363 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 33'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde Haziran ayı içerisinde 2.271 olay meydana gelmiş, bu olaylardan 2 bin 110'u aydınlatılmıştır.161 olayın aydınlatma çalışmaları halen devam etmektedir. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 25 şahısın tamamı bulunmuştur. 37 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Yürütülen çalışmalarda; 51 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet av tüfeği,19 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 1.316 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir" dedi.

Emniyet ve jandarma trafik birimlerince yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Dağlı, "Yapılan uygulamalar da 96 bin 781araç denetlenmiş ve kurallara uymayan 22 bin 103 araç veya sürücülerine gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 625 araç trafikten men edilmiştir. Bunun yanı sıra 7 bin 803 motosiklet kontrol edilmiş,1.021 motosiklet sürücüne işlem yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Zehir tacirleriyle etkin mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin aralıksız devam ettiğinin altını çizen Dağlı, "Narkotik ve KOM birimlerimizce; 103 gram metamfetamin, 60 gram kubar esrar, 721 gram bonzai, 3 bin 884adet sentetik ecza, 3 bin 332 gram skunk maddesi, 20 adet ecstasy, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 kilo kaçak kıyılmış tütün, 18 bin 720 dal/adet makaron sigara, 3 bin 87 litre kaçak alkol, 1 adet İklimlendirme sistemi ele geçirilmiştir. 6136 SKM, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık kanununa muhalefet ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 26 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tekel Bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışlarının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, yapılan denetimler sayesinde bu tür ihlaller bitme noktasına gelmiştir. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 406 anneye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, boğuma olayları ve orman yangınlarına dikkat çekti

Havaların ısındığı yaz aylarında serinlemek, eğlenmek, balık tutmak gibi sebeplerle tercih edilen göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuz gibi alanlarda can kayıplarına sebep olan boğulma olayları yaşandığını hatırlatan Vali Dağlı, şunları kaydetti; "Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte oluşabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Valiliğimizin almış olduğu karar ile ilimiz sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 30 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. Jandarma emniyet ve orman muhafaza memurlarımızdan oluşturulan denetim ekiplerimiz gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapmaktadırlar. Vatandaşlarımızı almış olduğumuz bu yasaklama kararı çerçevesinde hareket ederek duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Bildiğimiz üzere orman yangınlarının büyük bir çoğunluğu insan kaynaklı nedenlerden meydana gelmektedir.

Diğer bir tehlikeli husus da anız yakmadır. Kesinlikle anız yakmayalım ve yakılmasına müsaade etmeyelim. Bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşlarımız derhal 112 Acil Çağrı Merkezimizi arasınlar.

Bir başka önemli konu ise; düğünlerde ve eğlencelerde silah ile havaya ateş edilmesidir. Bunun yaralanma ve ölümlere ne kadar çok yol açtığı aşikardır. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tarafından tüm etkinlikler sıkı bir şekilde kontrol edilecek, tüm düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak bulunacak, silah atanların tespiti yapılacak ve ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum"

"Suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gidilecek"

Suç ve suçluların üzerine kararlıkla gidileceğini açıklayan Vali Dağlı, "Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK'larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleri" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak, Vali Yardımcısı Tamer Orhan hazır bulundu. - ÇORUM