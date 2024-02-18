Vali Demirtaş: BATUHAN A isimli ticari gemide kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Vali Demirtaş: BATUHAN A isimli ticari gemide kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Vali Demirtaş: BATUHAN A isimli ticari gemide kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey açıklarında batan gemide kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde 852 personel ile havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam ettiğini açıkladı.

18.02.2024 22:43  Güncelleme: 22:47
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Vali Demirtaş: "BATUHAN A isimli ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde 852 personelimiz ile havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam etmektedir"

BURSA - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Şubat'ta Karacabey açıklarında batan gemiye ilişkin sosyal medya hesabı X'te açıklamada bulundu.

Vali Demirtaş paylaşımında, "15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A İsimli ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde 852 personelimiz ile havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Demirtaş: BATUHAN A isimli ticari gemide kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Demirtaş: BATUHAN A isimli ticari gemide kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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